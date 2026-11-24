Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabuncu çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da yer aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Keskin, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin, Yeni Parti Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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