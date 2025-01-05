Tosya'da Etkili Sis, Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, ilçe merkez ve köyleri ile D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümünde etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.