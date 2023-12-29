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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında durdurulan H.K'nin üzerinde yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu\'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda tutuklama
29.12.2023 - 16:31,
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Kastamonu'nun Tosya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphe üzerine durdurulan H.K'nin üzerindeki pakette yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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