TotalEnergies ve M Oil\'den Hijyen Kalkanı Projesi ile Dijital Temizlik Süreçleri

Güncel

TEMİZLİK süreçlerini Hijyen Kalkanı Projesi ile dijitalleştiren TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, hijyen standartlarının yanı sıra müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli bir sistem ile temizlik süreçlerinin denetlendiği proje kapsamında, görevlerini başarıyla yerine getiren personeller de ödüllendiriliyor.

Güzel Enerji çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, hijyen standartlarını yeni bir boyuta taşımak amacıyla geliştirdiği Hijyen Kalkanı Projesi'ni hayata geçirdi. İstasyonlardaki temizlik süreçlerini dijitalleştiren proje ile hijyen standartlarının yanı sıra müşteri memnuniyetinin de en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

İstasyonlardaki tuvalet temizliğinin merkezi olarak planlandığı bir uygulama olan Hijyen Kalkanı Projesi, süreçlerin dijital olarak takip edilmesine olanak sağlıyor. Merkezi bir temizlik planı çerçevesinde belirli periyotlarla görev atamalarının yapıldığı projede, görevlerin tamamlanma süreci yapay zeka destekli bir sistem ile denetleniyor.

BAŞARILI PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Temizlik öncesi ve sonrası fotoğrafları değerlendiren yapay zeka destekli bir sistemi içeren Hijyen Kalkanı uygulaması ile temizlik kalitesi objektif bir şekilde ölçülüyor. Görevlerini başarıyla yerine getiren temizlik personeli ödüllendiriliyor. Aynı zamanda, her ayın sonunda kazandıkları puanlar karşılığında hediye alışveriş çeki verilen çalışanların motivasyonlarının artırılması da hedefleniyor.