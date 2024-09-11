(İSTANBUL) - "Tour Of İstanbul" bisiklet turunun 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Beykoz'da yapılacak etabı nedeniyle ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek Tour Of İstanbul'un 3. Etabı, Beykoz-Polenezköy arasında yapılacak. Beykoz Belediyesi'nden 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak tur, saat 14.00'de Polenezköy'de sona erecek.
Turun Beykoz etabında 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Beykoz Belediyesi önü-Beykoz Korusu-Akbaba-Dereseki-Anadolu Feneri-Kaynarca-Ali Bahadır-Paşamandıra-Öğümce-Bozhane-Kılıçlı-Şile-Cumhuriyetköy-Polenezköy güzergahı trafiğe kapalı olacak.
Son Dakika › Güncel › Tour Of İstanbul Bisiklet Turu Beykoz'da Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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