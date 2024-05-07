Toyota Boshoku Türkiye, Sakarya\'da ilkokul öğrencilerine 5S eğitimi verdi

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Toyota Boshoku Türkiye (TBT), Sakarya'da ilkokul öğrencilerine Japon metodolojisi 5S (sınıflandırma, sıralama, temizleme, standartlaştırma ve disiplin) eğitimi verdi.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren TBT, topluma katkı sağlama vizyonu çerçevesinde eğitim projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda TBT ekipleri, Hanlı İlkokulu öğrencilerine tertip, düzen ve temizliğin faydalarını işleyen Japon metodolojisi 5S eğitimini anlattı.

Çocukların iş hayatında ve günlük yaşamlarında başarılı olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan eğitim programı kapsamında, öğrencilere interaktif etkinlikler ve oyunlar aracılığıyla 5S'nin her bir adımı detaylı şekilde anlatıldı.

Öğrencilere ayrıca, düzenli ve temiz çalışma ortamının neden önemli olduğu, bu prensipleri günlük hayatta nasıl uygulayabilecekleri konularında da pratik bilgiler verildi.

Topluma faydalı olacak projeler gerçekleştirmeye önem veren Toyota Boshoku Türkiye, gelecek dönemlerde de benzer sosyal sorumluluk projelerine devam etmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.