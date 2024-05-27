Toz Bulutu ve Fırtına Ekinlere Zarar Verdi - Son Dakika
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Toz Bulutu ve Fırtına Ekinlere Zarar Verdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına, akşam saatlerinden itibaren ekinlere zarar verdi. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, yan yatan ekinler karşısında şaşkına döndü. Bir çiftçi, fırtınanın tarlaları yerle bir ettiğini belirterek zor durumda olduklarını ifade etti.

27.05.2024 20:50
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Toz bulutu ve fırtına ekinlere zarar verdi

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına ekinlere zarar verdi.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu ve fırtına, ekinlere zarar verdi. Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, yan yatan ekinler karşısında şaşkına döndü.

Cesim Çokyaman isimli çiftçi, akşam başlayan fırtınanın kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Buğday ekili tarlam yerle bir olmuş. Sabah tarlaya geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım" dedi.

Kaynak: İHA

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