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Toz bulutu ve fırtına ekinlere zarar verdi

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına ekinlere zarar verdi.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu ve fırtına, ekinlere zarar verdi. Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, yan yatan ekinler karşısında şaşkına döndü.

Cesim Çokyaman isimli çiftçi, akşam başlayan fırtınanın kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Buğday ekili tarlam yerle bir olmuş. Sabah tarlaya geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım" dedi.