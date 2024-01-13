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TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ve As Başkan Mert Nasıroğlu'nun katılımıyla Antalya Belek kampında imza töreni düzenlendi. Ergün Nazlı (23), Uğurcan Bekçi (25) ve Yakup Alkan (31) yeni sezonda kırmızı beyaz forma giyecek.

TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sözleşme imzaladı
13.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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TFF 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Kulüp Başkanı Mustafa Demir ve As Başkan Mert Nasıroğlu'nun katılımıyla Antalya Belek kampında imza töreni düzenlendi.

Yapılan sözleşmeyle Serik Belediye Spor'dan Ergün Nazlı (23), Edirne Spor'dan Uğurcan Bekçi (25) ve Etimesgut Spor'dan Yakup Alkan (31) sezon sonuna kadar kırmızı beyaz forma giyecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TPAO Batman Petrolspor, Uğurcan Bekçi, Ergün Nazlı ve Yakup Alkan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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