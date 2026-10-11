TR-YÖS/2 sınavı 15 il ve 22 ülkedeki 46 merkezde 6 dilde düzenlendi - Son Dakika
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TR-YÖS/2 sınavı 15 il ve 22 ülkedeki 46 merkezde 6 dilde düzenlendi

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ÖSYM, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2)'yi Türkiye'de 15 il, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 merkezde yaptı. 6 dilde düzenlenen sınavın sonuçları 5 Kasım'da açıklanacak ve sınav 2 yıl geçerli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 49 bina ve 239 salon kullanıldı.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 sorunun yer aldığı sınavda, adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sonuçlar, 5 Kasım'da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

Kaynak: AA
TürkiyeEğitimGüncelÖSYMSon Dakika

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SON DAKİKA: TR-YÖS/2 sınavı 15 il ve 22 ülkedeki 46 merkezde 6 dilde düzenlendi - Son Dakika
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