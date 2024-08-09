Trablus'ta çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi

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Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda milis gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmanın devam ettiği belirtildi.

Ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara Tacura bölgesindeki sahil yolunun zorunlu durumlar dışında kullanılmaması çağrısı yapıldı.

Servisten daha önce yapılan açıklamada, çatışmada aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Yaralananlar arasında ayağından yaralanan bir çocuğun da bulunduğu aktarılmıştı.

Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da milis gruplar arasında çatışma çıkmış, başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.