Trabzon Araklı'da makara sistemi devrildi, 40 yaşındaki balıkçı öldü

Trabzon Araklı'da makara sistemi devrildi, 40 yaşındaki balıkçı öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesi açıklarında dün ağ toplanırken kopan makara sistemi balıkçıların üzerine düştü. Ağır yaralanan 40 yaşındaki balıkçı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir balıkçının teknedeki makara sisteminin koparak üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe açıklarında dün balıkçı teknesinde, denize serilen ağın toplandığı sırada kopan makara sistemi balıkçıların üzerine düştü. Kazada ağır yaralanan İzzet Sırtbaşı (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza anı ise teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, ağın bağlı olduğu vinç ve makara sisteminin balıkçıların üzerine devrildiği anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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