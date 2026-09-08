Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan 3 katlı evin üst katını toprak ve suyla doldurdu - Son Dakika
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Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan 3 katlı evin üst katını toprak ve suyla doldurdu

Trabzon Beşikdüzü\'nde heyelan 3 katlı evin üst katını toprak ve suyla doldurdu
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Trabzon Beşikdüzü'ne bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, Erdoğan Düdük'e ait 3 katlı evin en üst katı toprak, kaya ve suyla doldu. Ev sahipleri fındık hasadı için bahçede olduğundan olayda yaralanan olmazken, evdeki hayvanlar çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı ve bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

TRABZON'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin en üst katı toprak, kaya parçaları ve suyla doldu. Olayı sırasında ailenin fındık hasadı için bahçede olduğu belirtildi.

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışından ardından Erdoğan Düdük'e ait 3 katlı evin arka kısmındaki arazide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları, yağmur suyu ile evin 3'üncü katına aktı.

Ev sahiplerinin yevmiye karşılığı fındık toplamaya gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi. Evde bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan 3 katlı evin üst katını toprak ve suyla doldurdu - Son Dakika

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