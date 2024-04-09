Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından satmak için kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen H.Ş, M.B. ve E.Y'yi takibe aldı. Zanlıların bulundukları araçları çevre yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 4 bin 446 adet sentetik hap, 13,55 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 58 olduğu öğrenildi.