Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Zafer Sel ile görüş alışverişinde bulundu. Genç, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken, Sel de Genç'e seçildiği görevinde başarılar diledi.

09.04.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Genç, AA Bölge Müdürü Zafer Sel ile bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Genç, Sel ve muhabirlere çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge Müdürü Sel de 21 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Genç'e başarılar dileyerek, tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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