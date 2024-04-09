Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Genç, AA Bölge Müdürü Zafer Sel ile bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.
Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Genç, Sel ve muhabirlere çalışmalarında başarılar diledi.
Bölge Müdürü Sel de 21 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Genç'e başarılar dileyerek, tebrik etti.
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Çin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tahıl üretimini artırmak için yeni bir eylem planı başlattı. Ülke, 2030 yılına kadar tahıl üretim kapasitesini 50 milyon tondan fazla artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında mısır ve soya fasulyesi üretimine ağırlık verilecek, pirinç ve buğdayda kalite artırılacak. Ayrıca, suyun korunması, tarım arazisi inşası ve tohum endüstrisinin canlandırılması gibi önemli projeler hayata geçirilecek.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından satmak için kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen H.Ş, M.B. ve E.Y'yi takibe aldı. Zanlıların bulundukları araçları çevre yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 4 bin 446 adet sentetik hap, 13,55 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 58 olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, BMW model otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadınlar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
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