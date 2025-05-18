Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 19 Mayıs 1919'un milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolunda atılan en büyük ve anlamlı adım olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günün önemine dikkati çeken Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı gün, aynı zamanda Atatürk'ün Türk gençliğine duyduğu güvenin ve inancın da bir göstergesidir. 19 Mayıs'ın 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanması, gençlerimizin bu ülkenin geleceği olduğunu, Cumhuriyetimizin teminatı olduklarını vurgulayan çok değerli bir mesajdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet ederek, yarınlarımızı daha güçlü, daha aydınlık kılacak olanın onların azmi, bilgisi ve vatan sevgisi olduğunu bizlere göstermiştir."

Genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleri olarak aynı inanç ve kararlılıkla bu emaneti geleceğe taşıma sorumluluğunu taşıdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizi daha ileriye taşımak, her alanda gelişmiş, güçlü ve saygın bir Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."