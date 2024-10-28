Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Cumhuriyetin 101. yaşını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek Türk milletinin asla yenilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Genç, "Türk milletinin, emperyalist ülkelere karşı verdiği eşsiz mücadelenin tarihte eşi benzeri yoktur. Ecdadımız bütün imkansızlıklarla tarih yazmış ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandırmıştır. Cumhuriyetimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Genç, ülkede her alanda büyük yeniliklerin hayata geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk milleti ecdadından aldığı güçle emin adımlarla geleceğe yürüyor. Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruyacağız, yükselteceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve bütün kahramanlarımızı minnetle, rahmetle yad ediyorum. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."