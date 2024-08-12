Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi\'nin ikinci etabına başladı

Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi"nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje alanında gazetecilere, Gülcemal projesiyle ilgili bugün itibarıyla yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların denizden daha çok yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 750-800 dönüm alanının 250 dönümlük kısmının tahkimat işlemlerinin tamamlandığını bildiren Genç, uzunca bir süredir kalan kısmın tahkimatı için gayret ortaya koyduklarını anlattı.

Genç, "Bu işi bu dönem artık Trabzon gündeminden çıkaralım ve Trabzon'da yeni, büyük, denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün 'Bismillah' deyip kalan 500 dönüm alanın tahkimatı için Karayollarımızla, bölge müdürümüzle de yakinen bu süreci yürüttük. Bir mutabakatla bugün 500 dönüm alanımızın tahkimat işinin başlangıcını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Başkan Genç, eş zamanlı yürütülen konsept proje çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Tahkimat işi yürürken bir taraftan da şu anda denizi göremez halde bulunduğumuz, yoldan kot olarak yükselen alanı da düzenleyeceğiz. Ardından da konsept projemizi inşallah burada hayata geçireceğiz. Hemşehrilerimize Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak raylı sistemle beraber hemen ikinci olarak verdiğimiz sözü inşallah bu dönem hayata geçirmek için büyük bir gayreti ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Genç, sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"Trabzon'umuzda biyolojik arıtmanın startını vereceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genç, atık suların teknik drenaj sisteminin bu projeye entegre şekilde sürdürüleceğine dikkati çekerek, "Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini de tamamen yok edecek biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle denize ulaşan atık sulardan kurtulacak." diye konuştu.

Genç, biyolojik arıtma yeri konusunda yine proje dahilinde çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu işi de bu dönem kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Bunun şehrimize, şehrimizin geleceğine ve tabiata da belki yapacağımız en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.