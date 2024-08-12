Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabına başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi\'nin ikinci etabına başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi"nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

12.08.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülcemal Dolgu Projesi"nin ikinci etabı olan 500 dönümlük alanda tahkimat çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje alanında gazetecilere, Gülcemal projesiyle ilgili bugün itibarıyla yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların denizden daha çok yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 750-800 dönüm alanının 250 dönümlük kısmının tahkimat işlemlerinin tamamlandığını bildiren Genç, uzunca bir süredir kalan kısmın tahkimatı için gayret ortaya koyduklarını anlattı.

Genç, "Bu işi bu dönem artık Trabzon gündeminden çıkaralım ve Trabzon'da yeni, büyük, denizle bütünleşen bir yaşam alanı oluşturalım istedik. Bu düşüncenin sonucu olarak da bugün 'Bismillah' deyip kalan 500 dönüm alanın tahkimatı için Karayollarımızla, bölge müdürümüzle de yakinen bu süreci yürüttük. Bir mutabakatla bugün 500 dönüm alanımızın tahkimat işinin başlangıcını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Başkan Genç, eş zamanlı yürütülen konsept proje çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Tahkimat işi yürürken bir taraftan da şu anda denizi göremez halde bulunduğumuz, yoldan kot olarak yükselen alanı da düzenleyeceğiz. Ardından da konsept projemizi inşallah burada hayata geçireceğiz. Hemşehrilerimize Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak raylı sistemle beraber hemen ikinci olarak verdiğimiz sözü inşallah bu dönem hayata geçirmek için büyük bir gayreti ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Genç, sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"Trabzon'umuzda biyolojik arıtmanın startını vereceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genç, atık suların teknik drenaj sisteminin bu projeye entegre şekilde sürdürüleceğine dikkati çekerek, "Trabzon'umuzda inşallah bu koku işini de tamamen yok edecek biyolojik arıtmanın startını vereceğiz. Şu anda proje çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu da ilk kez buradan ifade edeyim. Trabzon'umuz artık bu drenaj sistemiyle denize ulaşan atık sulardan kurtulacak." diye konuştu.

Genç, biyolojik arıtma yeri konusunda yine proje dahilinde çalıştıklarını belirterek, "İnşallah bu işi de bu dönem kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Bunun şehrimize, şehrimizin geleceğine ve tabiata da belki yapacağımız en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gülcemal, trabzon, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 17:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gülcemal Dolgu Projesi'nin ikinci etabına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement