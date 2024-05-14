Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol, beton ve duvar çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol, beton ve duvar çalışmalarına devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol, beton ve duvar çalışmalarına devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede istinat, taş ve betonarme duvarların yapımı ile ilgili 30 milyon liralık ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, asfalt ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

14.05.2024 17:59
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol, beton ve duvar çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 ilçede istinat, taş ve betonarme duvarların yapımı ile ilgili 30 milyon liralık ihale gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Of, Sürmene, Yomra ve Maçka'da istinat yapıları, taş ve betonarme duvarları ile ilgili 30 milyon liralık ihale yapıldığını belirtti.

Genç, 3 Mayıs itibarıyla sözleşmelerin imzalandığını aktararak, "Yer teslimi gerçekleştirildi. Teslim tarihi 22 Kasım olarak görünüyor. Hızlı bir şekilde takibini yapacağız. Araklı ilçemiz Çamlıktepe Mahallemizde sanat yapımı işlerimiz devam ediyor. Of ilçemizde Bölümlü Mahalle yolumuzda çelik tel ağ yapımı işimiz sürüyor. İnşallah 2 ay gibi bir sürede onu da tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Son bir ayda ilçelerde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına değinen Genç, "Konforlu ve güvenilir yollar için hizmetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz özveriyle görevlerini yapıyorlar. Ortahisar, Arsin, Çaykara, Maçka, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde 5 bin 313 metreküp beton yol yapım çalışmamız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol, beton ve duvar çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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