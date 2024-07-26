Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Ekmek Satışı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Ekmek Satışı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nden İndirimli Ekmek Satışı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde indirimli ekmek satışına başladı. İlk etapta 10 mahalleye kurulan satış noktalarının daha sonra diğer ilçelerde de hayata geçirileceği belirtildi. İndirimli ekmek satış büfeleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olacak.

26.07.2024 15:10
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinde indirimli ekmek satışına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda ekmek satış noktasının hizmete açıldığı belirtildi.

İlk etapta Ortahisar'da 10 mahalleye kurulacak satış noktalarının daha sonra Akçaabat, Vakfıkebir, Yomra, Araklı ve Of ilçelerinde de hayata geçirileceği vurgulandı.

İndirimli ekmek satış büfelerinin 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı ve 200 gram ekmeğin 8 liradan satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"İnsanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdüreceğiz. İndirimli ekmek hizmetimiz ilk günde büyük ilgi gördü. Kent merkezi ve diğer ilçelerimizde de süratle yeni satış noktaları açarak bu hizmeti bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Ekmek Satışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Ekmek Satışı - Son Dakika
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