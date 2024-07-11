Trabzon Büyükşehir Belediyesi Santa Harabeleri yolunda asfalt kaplama çalışması yaptı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Santa Harabeleri yolunda asfalt kaplama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Santa Harabeleri'ne ulaşım sağlayan yolun ihtiyaçlı bölümlerinde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Arsin ilçesinin Yanbolu Vadisi'nden turizm destinasyonuna kadar uzanan yolun yenilenen bölümlerinde yol çizim çalışmasıyla da ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, Santa Harabeleri'ne ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek adına önemli bir adım attık. Bu güzergahta ekiplerimiz asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı. Yenilenen bölgelerde yol çizim çalışmaları yapılarak sürücülerimizin daha güvenli seyahat etmeleri amaçlandı. Trabzon'u ziyaret eden misafirlerimizin ve şehrimizin değerli vatandaşlarının konforunu artırmak, turizm potansiyelimizi en üst seviyede kullanmak istiyoruz."

Dumanlı Köyü Muhtar Azası Kenan Polat da "Bu yolda ulaşım çok kötüydü, toz toprak oluyordu. Asfaltlama çalışmasının ardından büyük bir konfora ulaştık. Turizme giden bu yol, yaz mevsiminde çok aktif oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e yapılan asfalt çalışması ve verdiği hizmetlerden dolayı mahallemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.