Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP Arasında Yeşil Yol Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP Arasında Yeşil Yol Projesi İçin Protokol İmzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP Arasında Yeşil Yol Projesi İçin Protokol İmzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında protokol imzalandı. Protokol ile Kadıralak ve Şolma yayla yollarının yapımı için 47 milyon liralık destek verilmesi kararlaştırıldı. Yeşil Yol Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilere konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.

13.05.2024 14:47
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Yeşil Yol Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Kadıralak ve Şolma yayla yollarının yapımı için destek verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Yol yapım projelerinde 47 milyon liralık destek verilmesinin kararlaştırıldığı, ziyaretçilerin Yeşil Yol Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte konforlu ve güvenli ulaşım sağlamalarının hedeflendiği aktarılan açıklamada, Başkan Genç'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Genç, bölge turizminde ulaşıma katkı sağlanması adına Yeşil Yol Projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"DOKAP'ımız daha önceki dönemde de sadece Yeşil Yol ile değil, bölgenin kalkınmasına dönük turizme yönelik projelere destek noktasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun için başta bu iradenin sahibi, ülkemizin her metrekaresine hizmet anlayışına sahip Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza ve DOKAP'ımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Yeşil Yol kapsamında bu dönem uygulanacak yatırımlar için tamamı hibe olması kaydıyla 47 milyonluk çalışmanın imzasını atıyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum."

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Gültekin ise nitelikli turizm yapılması için destinasyonlar ve Yeşil Yol kapsamında destekleri olduğunu belirterek, "Bölgemizde turizm hareketliliğinde Trabzon önemli bir nokta ve merkez konumunda. Trabzon'un gelişmesi ve büyümesi bölge için önem arz ediyor. Bu projenin sahada uygulanışında bundan sonra da desteklerimiz ve katkılarımız olacak. Bu protokolün Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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