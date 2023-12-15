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Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da yapılan operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon\'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 11:15,
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Trabzon'da, 11 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir aracı durdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bez çanta içerisinde tek tek poşetlere sarılmış vaziyette 11 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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