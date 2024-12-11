Trabzon'da Apartman Yangını

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemerkaya Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.