Trabzon'da Atatürk'ü Anma programı düzenlendi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ), Atatürk'ü Anma programı organize edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, "Atatürk yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak değil, aynı zamanda tüm dünyanın saygıyla andığı bir devlet, millet ve düşünce insanı olarak tanınmaktadır. Onun bıraktığı miras yalnızca siyasi ve askeri zaferlerde değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen değerler bütününden oluşur. Atatürk'ün liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi her bir Türk vatandaşının kalbinde derin bir iz bırakmıştır." dedi.

Ursavaş, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni modern dünyanın bir parçası haline getirecek adımları atarken yalnızca askeri ve siyasi alanda değil, aynı zamanda eğitim, ekonomi, kültür, bilim ve sanatta da köklü reformlara imza attığının altını çizdi.

Gençlere duyduğu güvenin Atatürk'ün en büyük miraslarından biri olduğunu belirten Ursavaş, "Türkiye'nin geleceğini gençlerin azmine ve çalışkanlığına emanet etmiştir. Atatürk yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın lideri değil, akıl, bilim ve medeniyet yolunda ilerleyen bir Türkiye'nin mimarıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev onun kurduğu Cumhuriyeti korumak, güçlendirmek, bilim ve teknoloji ışığında daha ileriye taşımaktır." diye konuştu.

Ursavaş, " Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyet yolunda vatanımız ve milletimizin bekası uğruna yılmadan, usanmadan çalışan, gecesini gündüzüne katan herkese, hepimize birliğimizin ve beraberliğimizin daim olduğu, evlatlarımıza hazine olarak bırakacağımız ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağımız bir gelecek diliyorum. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz de "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası" başlıklı sunum yaptı.