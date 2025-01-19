Trabzon'da Balık Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika
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Trabzon'da Balık Sezonu Bereketli Geçiyor

Trabzon\'da Balık Sezonu Bereketli Geçiyor

Trabzon'da balık çeşitliliği ve bolluğu devam ediyor. Hamsi ve palamut gibi balıkların tezgahlardaki yerini koruduğu bu sezonda, hamsinin kilosu 200 lira, palamut ise 175 lira olarak satışa sunuluyor. Balıkçılar, sezonun bereketli geçtiğini belirtiyor.

19.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:53
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TRABZON'da tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ise ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Av sezonu bereketli geçerken Trabzon Balıkçılar Hali'nde; kar suyuyla lezzetlenen hamsinin kilosu 200 liradan, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 175, istavrit ve mezgit 150, çupra 300, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor. Alıcılar ise tercihlerini en çok hamsi, istavrit ve mezgit balıklarından yana kullanıyor.

'HAMSİNİN ARASINA İSTAVRİT KARIŞIYOR'

Balıkçı Mustafa Karslı, hamsinin irileştiğini ifade ederek, "Sezon bereketli ve iyi başladı. Yavaş yavaş sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu süreçte yoğun gelen palamut tezgahlardaki yerini yerli hamsiye bıraktı. Vatandaşımız da boyutundan memnun. Taze ve yerli, fiyatı biraz fazla. Vatandaşlar hamsi, istavrit, mezgit balıklarını tercih ediyor. Hamsinin arasına istavrit karışıyor. Eskilerimiz böyle olunca hamsinin gidici olduğunu söyler. Hamsi irileşiyor öyle olunca da arasına istavrit karışır ve yavaş yavaş kaybolur" dedi.

'HAMSİ İRİ'

Sezonun sonuna gelindiğini kaydeden balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Tezgahlarda durumlar çok güzel. Bu sezon palamut boldu, yavaş yavaş sezonun sonlarına geliyoruz. Hamsi iri. Kar suyunu yiyen balık her zaman yağlı ve lezzetli olur. Hamsi de kar suyunu yedi. Gayet güzel. Vatandaşlar da zaten genelde hamsi, istavrit, mezgit ve palamut tüketiyor" diye konuştu.

'BURADA FİYATLAR UCUZ'

Müşteri İlkay Mataracı ise, "Burada misafirim, İzmir'den geldim. Burada fiyatlar daha ucuz. İstavrit, mezgit ve hamsiyi karışık aldım. İnşallah güzeldir, bakacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Balık Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika

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