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Trabzon'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahipsiz bir kedinin başı, yiyecek ararken çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı. Mahalle sakinleri kedinin kurtarılması için çaba sarf etse de başarılı olamadı. Hayvanseverlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen veteriner hekim, kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkartarak onu kurtardı. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı ise insanlardan teneke kutu ve plastik kapları ezerek, cam kavanozları da kapaklarını kapatıp çöpe atmalarını istedi.

Trabzon\'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı
12.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:39
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Trabzon'da başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde sahipsiz kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı.

Kediyi yakalayarak kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bir süre sonra nefes alması zorlaşan kediyi gören hayvansever, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen veteriner hekim Ahmet Köz, kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, kedinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüzün, herkesten teneke kutu ve plastik kapları ezerek, cam kavanozları da kapaklarını kapatarak çöpe atmalarını istedi.

Kaynak: AA
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