Trabzon\'da Boğulma Vakalarına Karşı Tatbikat

Trabzon'da denizde yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tatbikat öncesinde Ganita mevkisinde bir araya gelen ilkokul öğrencilerine akıntı ve boğulma vakalarıyla ilgili bilgiler sunuldu.

Tatbikat kapsamında denizde dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları öğrenciler ilgiyle izledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, denizi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'de oluşan akıntılara değinen Vali Yıldırım, "Her zaman herkesin başına gelebilir. Bunun özel bir zamanı yok. Rip akıntısına maruz kaldığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Burada gençlerimize, denize girebilecekleri yaşlardan itibaren öğretmeye gayret ediyoruz." dedi.

Yıldırım, akıntılar ve boğulmalara karşı farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Yüzme mevsiminin geldiği şu dönemlerde herkesin bu akıntılara karşı neler yapabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Nefesini tut ve sırt üstü yat. Eğer bunu yapabilirsek rip akıntısına karşı çok ciddi bir tedbir almış oluyoruz." diye konuştu.

Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı da takip etti.