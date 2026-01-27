Trabzon'un Önemli Simaları, Ortahisar'da "Burs İçin Sahaya" Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'un Önemli Simaları, Ortahisar'da "Burs İçin Sahaya" Çıkacak

27.01.2026 11:54  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un önemli isimleri, Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği 'Burs İçin Sahaya' futbol maçında bir araya gelecek. Maç, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla 31 Ocak'ta Faroz Sahası'nda gerçekleştirilecek.

(TRABZON) - Trabzon'un önemli simaları, Ortahisar Belediyesi tarafından "Burs İçin Sahaya" sloganıyla düzenlenecek futbol maçında bir araya gelecek. Faroz Sahası'nda 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak maça tüm Trabzonluları davet eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sporun dayanışma ruhu ve gücüyle, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlayan bu anlamlı organizasyona herkesi bekliyoruz" dedi.

Başkan Kaya'nın ekonomik zorluk çeken üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler artarak devam ediyor. "Burs İçin Sahaya" sloganıyla dijital içerik üreticisi Samet Öztürk'ün organizasyonunda gerçekleştirecek maçta, sosyal medya fenomenleri ve bağışçı iş insanlarının oluşturacağı "Şehrin Yıldızları" takımı ile Kaya'nın belediye müdür ve personeliyle yer alacağı "Ortahisar Belediyesi Takımı" karşı karşıya gelecek.

Üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için düzenlenecek karşılaşmada Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hüseyin Çimşir, Şehrin Yıldızları'nın, Hamdi Aslan da Ortahisar Belediyesi'nin antrenörü olarak sahaya çıkacak. Yalı Mahallesi Faroz Sahası'nda 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmada Süper Lig hakemi Yasin Kol düdük çalacak. Anlamlı organizasyonda burs bağışında bulunan iş insanlarının firma logoları, karşılaşmada giyilecek formalarda ve reklam standında yer alacak.

Kaya, tüm Trabzonluları destek maçına davet ederek, "Bir iyilik hareketi olarak başlayan burs kampanyamızı futbol sahasına taşıyoruz. Sporun dayanışma ruhunu, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için kullanacağız. Tüm hayırsever iş insanlarımızı bu anlamlı organizasyonumuza destek olmaya, gençlerimizin eğitimi için yeşil sahalarda buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Futbol, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un Önemli Simaları, Ortahisar'da 'Burs İçin Sahaya' Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:32:17. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'un Önemli Simaları, Ortahisar'da "Burs İçin Sahaya" Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.