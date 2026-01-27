Trabzon'un Önemli Simaları, Ortahisar'da "Burs İçin Sahaya" Çıkacak

(TRABZON) - Trabzon'un önemli simaları, Ortahisar Belediyesi tarafından "Burs İçin Sahaya" sloganıyla düzenlenecek futbol maçında bir araya gelecek. Faroz Sahası'nda 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak maça tüm Trabzonluları davet eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sporun dayanışma ruhu ve gücüyle, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlayan bu anlamlı organizasyona herkesi bekliyoruz" dedi.

Başkan Kaya'nın ekonomik zorluk çeken üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler artarak devam ediyor. "Burs İçin Sahaya" sloganıyla dijital içerik üreticisi Samet Öztürk'ün organizasyonunda gerçekleştirecek maçta, sosyal medya fenomenleri ve bağışçı iş insanlarının oluşturacağı "Şehrin Yıldızları" takımı ile Kaya'nın belediye müdür ve personeliyle yer alacağı "Ortahisar Belediyesi Takımı" karşı karşıya gelecek.

Üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için düzenlenecek karşılaşmada Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hüseyin Çimşir, Şehrin Yıldızları'nın, Hamdi Aslan da Ortahisar Belediyesi'nin antrenörü olarak sahaya çıkacak. Yalı Mahallesi Faroz Sahası'nda 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmada Süper Lig hakemi Yasin Kol düdük çalacak. Anlamlı organizasyonda burs bağışında bulunan iş insanlarının firma logoları, karşılaşmada giyilecek formalarda ve reklam standında yer alacak.

Kaya, tüm Trabzonluları destek maçına davet ederek, "Bir iyilik hareketi olarak başlayan burs kampanyamızı futbol sahasına taşıyoruz. Sporun dayanışma ruhunu, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için kullanacağız. Tüm hayırsever iş insanlarımızı bu anlamlı organizasyonumuza destek olmaya, gençlerimizin eğitimi için yeşil sahalarda buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.