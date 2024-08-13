Trabzon'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi

Trabzon\'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altından geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

13.08.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'un Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde, arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla cami lojmanı altında kalan tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde cami lojman binası yapımı için çalışma başlatıldı. Ancak mahallede yeterli arazi bulunamayınca lojmanın bir bölümünün, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 2 katlı lojman, yola inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altında kalan 3 metre yükseklikte, 2 metre 50 santimetre genişliğindeki tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçip, cami önünde kalan keskin virajı dönerek, köylerine ulaşım sağlıyor.

Yaklaşık 350 nüfuslu mahallenin muhtarı Özgür Kurt, lojman altından ilk kez araçlarıyla geçenlerin şaşırdıklarını belirterek, "Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış. Bu yapıyı gören insanların hayretler içinde kaldığını gözlemliyoruz. Buraya özellikle ilk kez gelen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Karadeniz insanının zekasına hayran kaldıklarını görüyoruz" dedi.

'İLGİNÇ BİR YAPI OLMUŞ'

Mahalleli Behzat Kurt da "İlginç bir yapı olmuş. Trabzon'da pek örneğine rastlamadığımız bir durumdu. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir binanın altından geçerek, bir yerden bir yere ulaşmak her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Karadeniz'in insanının keskin zekasının ve ihtiyaçlarının birleştiği bir yer olmuş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sürmene, Trabzon, Cami, Ulaşım, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement