Trabzon'da çiftçilere 81 şaftlı koyun kırkma makinesi verildi - Son Dakika
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Trabzon'da çiftçilere 81 şaftlı koyun kırkma makinesi verildi

Trabzon\'da çiftçilere 81 şaftlı koyun kırkma makinesi verildi

Trabzon'da düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin bir parçası olarak çiftçilere 81 şaftlı koyun kırkma makinesi dağıtıldı. Vali Aziz Yıldırım, makinenin hayvanların derisini kesme ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırdığını belirtti.

21.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Trabzon'da 81 şaftlı koyun kırkma makinesi törenle çiftçilere verildi.

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının önemli projelerle ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırdığını söyledi.

Yün kıyafetlerin, yatak takımlarının çok faydalı olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Koyun beslenen yerde yün kırpması da olacak. Bunu önceden makaslarla yapıyorduk. Bu, hem daha yavaş yapılıyor hem de hayvanın derisini kesme, canını acıtma, enfeksiyona sebebiyet verme gibi birtakım yan riskleri de beraberinde getiriyordu ne yazık ki. Şimdi koyun kırkma makineleriyle elektrikli makinelerle bu risklerin tamamı ortadan kalkıyor. Deriyi kesme riski ortadan kalkıyor. Enfeksiyon kapma riski ortadan kalkıyor. Daha derin ve her tarafın aynı seviyede kırkıldığı bir faaliyeti icra edebiliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen projenin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Trabzon İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edildiği belirtildi.

Toplam tutarı 1 milyon lira olan projenin yüzde 70'inin DOKAP, yüzde 30'unun da Trabzon İli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da çiftçilere 81 şaftlı koyun kırkma makinesi verildi - Son Dakika
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