Trabzon'da Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı

Trabzon\'da Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya, internet ve telefon yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.02.2024 14:11
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Trabzon'da çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya, internet ve telefon yoluyla iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.B, B.G, B.U, F.Y, O.F, M.E, V.G, V.E, A.T. ile T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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