Trabzon'da Döviz Bürosundan 390 Bin Dolar ve 185 Bin Euro Çalındı - Son Dakika
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Trabzon'da Döviz Bürosundan 390 Bin Dolar ve 185 Bin Euro Çalındı

Trabzon\'da Döviz Bürosundan 390 Bin Dolar ve 185 Bin Euro Çalındı

Trabzon'da bir döviz bürosuna giren hırsızlar, 390 bin dolar ile 185 bin avro çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2024 14:31  Güncelleme: 14:36
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TRABZON'da gece saatlerinde bir döviz bürosuna giren şüpheliler, 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldı. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, 7 Aralık'ta Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Gece saatlerinde döviz bürosuna giren hırsızlar, açtıkları kasadan dolar ve avroları alarak kaçtı. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahipleri, kasada 390 bin dolar ile 185 bin avronun yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve bölgedeki diğer güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Döviz Bürosundan 390 Bin Dolar ve 185 Bin Euro Çalındı - Son Dakika

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