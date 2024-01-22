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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon'un düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
22.01.2024 - 17:12,
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Trabzon'un düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Güven Timleri, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Şehit Yunus Çavdar Polis Merkezi Amirliği, çarşı ve mahalle bekçilerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8,68 gram kubar esrar, 11,25 gram skunk esrar, bir miktar toz esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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