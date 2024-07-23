Trabzon'da engelli vatandaş için beton yol yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da engelli vatandaş için beton yol yapıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan bedensel engelli Mustafa Akdeniz'in akülü aracını rahat kullanabilmesi için evinin önüne beton yol yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talimatıyla yol yapım ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Akdeniz artık evinden rahatlıkla çıkabilmektedir. Genç, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı önemsediklerini belirterek, benzer talepleri karşılamak için çaba göstereceklerini ifade etti. Akdeniz ise yıllardır evine ulaşım sağlayacak bir yol olmamasının büyük bir sorun olduğunu ancak Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunu çözdüğünü söyledi.

23.07.2024 11:03
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akdeniz'in akülü aracını rahat kullanabilmesi için evinin önüne beton yol yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Akdeniz'in, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'ndeki evine ulaşan yolun beton yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerine talimat verdi.

Akdeniz'in evine erişimi sağlayacak yolu açan ekipler, ardından da beton döktü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Mustafa Akdeniz'in yaşadığı zorlukları öğrendiğimizde hemen harekete geçtik. Özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim için büyük bir sorumluluk ve önceliktir." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in artık rahat bir şekilde evinden dışarı çıkabileceğini, günlük yaşamını daha rahat sürdürebileceğini vurgulayan Genç, "Kendisinin memnuniyetini görmek bizim için en büyük ödüldür. Bundan sonraki süreçte de benzer talepleri karşılamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Akdeniz ise yıllar sonra ilk kez kimsenin yardımı olmadan akülü aracıyla evden çıkabildiğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim. Yıllardır yatalak hasta olmama rağmen, evime ulaşım sağlayacak bir yol olmaması büyük sorundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Artık akülü arabamla evden rahatlıkla çıkabiliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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