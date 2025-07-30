Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü
30.07.2025 19:28
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Ortahisar'da Özgür Aksa Trabzon Platformu, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

İlçedeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankasının önüne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'de yaklaşık 2 yıldır yaşanan zulmün dünya kamuoyunu yöneten güçlerin umursamazlığıyla daha kötü bir hale geldiğini söyledi.

Annelerin ve bebeklerin ölümünün dünya gündeminde yer almadığına dikkati çeken Bekar, şöyle devam etti:

"Normal koşullarda annelerin ve bebeklerin ölümü gündem olur, masum çocukların katledilmesine karşı bir şeyler yapılır, savaşların en sıcak noktasında bile gıda temini hususunda operasyonlar düzenlenir, insani yardım faaliyetleri için en zor koşullarda bile imkan oluşturulur. Ancak 2 yıldır Gazze'de kendini haşa ilahlaştıran sapkın bir topluluğun, yani siyonist terör çetesinin hiçbir engelle karşılaşmadan ve birçok ülkeden silah ve mali destek alarak işlediği insanlık suçları, tüm insanlığı aciz bırakmış, hatta teslim almış durumda."

Bekar, yaşanan zulme kimsenin karşı çıkamadığını belirterek, "Olmaz denen oluyor, WhatsApp'tan konum alınarak ailelerle dolu apartmanlar bombalanıyor, hastanelerde kuvözdeki el kadar bebeklerin fişi çekiliyor, doktorlar hastanelerde hastalarıyla birlikte açıkça göstere göstere hedef alınıyor." dedi.

İnsanların açlıktan ölmesi için ambargo uygulamanın bir politika enstrümanı olarak ilan edilerek yürürlüğe konulduğunu vurgulayan Bekar, "Çocuk öldüren katillere silah, bomba, yakıt, hatta kahve ve hamburger gönderenler, hiçbir şey olmamış gibi işine devam edebiliyor. En acısı, hiçbir insan evladı bu vahşete müdahale edemiyor." diye konuştu.

Grup üyeleri yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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