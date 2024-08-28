Güncel

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca her hafta çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Köksal Hamzaoğlu, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların, yıllardır devam eden bir soykırımın yalnızca bir perdesi olduğunu belirtti.

"Gazze, sadece haftalardır değil, yıllardır adım adım yok edilmeye çalışılan bir halkın çığlığıdır" diyen Hamzaoğlu, " Dünya, Gazze'deki katliamı izlerken insanlık onuru bir kez daha ayaklar altına alınmaktadır. Sadece fiziki varlıklarını değil, umutlarını, hayallerini, geleceklerini de yok etmeye ant içmiş bir siyonist katil zihniyetin, sistematik bir şekilde Filistin halkını yok etmeye çalıştığı bu süreç, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır. " ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, bu buluşmaların önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"47 haftadır elimizden bir şey gelmediğini düşünsek de bu buluşmalar aslında Gazze'yi anmanın ötesinde bizlere bir ruh vermek içindir. Düşman her yerde düşmandır ve bu siyonist caniler yalnızca Gazze'deki masumları değil bizleri de aynı şekilde yok etmeyi arzulamaktadır. Batı'nın demokrasi, insan hakları ve özgürlük naraları atan güçleri, bu soykırıma sessiz kalmayı tercih ederek, insanlık suçlarına ortak olmaktadır. Bu sessizlik, adeta bir onaydır, bu zulme göz yummak, suça iştirak etmektir ama biz susmayacağız. Biz, bu acıya sessiz kalmayı reddediyoruz. Gazze'nin çığlığına kulaklarımızı tıkamıyoruz."

Gazze'nin sadece bir coğrafya olmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Onur mücadelesinin, direnişin, zalime karşı durmanın sembolüdür. Bu sembol, tüm insanlık adına bir uyarıdır. Zulme karşı durmayan, zulmün suç ortağıdır. Bizler Gazze'nin yanında olduğumuzu, onların onurlu mücadelesini desteklediğimizi haykırıyoruz. Zulme karşı sesimizi yükseltmek, boykotlarla bu zulme ortak olanları durdurmak, insanlık onurunun bir gereğidir." diye konuştu.