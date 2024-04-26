Trabzon\'da Fındık Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

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Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında fındık hastalık ve zararlıları ile mücadele toplantısı yapıldı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından "İmece-2024" adı altındaki toplantıların ilki, Akçaabat ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde düzenlendi.

Toplantıya; Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Osman Sabır, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kibar Ak, mahalle sakinlerine yeşil ve kahverengi kokarcanın yanı sıra külleme hastalığıyla ilgili bilgi aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kaplan, toplantının ardından gazetecilere, kahverengi kokarca ile mücadeleye sonbaharda başladıklarını söyledi.

Personelin sahada olduğunu, köylerde ziyaret edilmeyen ev kalmadığını belirten Kaplan, "Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşıyoruz. Bu nedenle kahverengi kokarcada erken çıkışlar mevcut. Tuzaklarımızı da bütün ilçelerde kritik yerlere koyduk. Titizlikle de takibini yapıyoruz. Bilgileri Bakanlığımızla paylaşıyoruz." dedi.

Kaplan, vatandaşlardan kahverengi kokarca ile mücadeleye destek isteyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Zamanlamamız çok güzel olsun. Bütün sebze ve meyveyi yok ediyor, incirinden armuduna domatesinden fasulyesine kadar. Bütün sebzenin şeklini bozuyor, yüzünü emiyor, tadını bozuyor, kalitesini düşürüyor. Bizler burada sınır görevi yapıyor gibi tüm Anadolu'ya yayılmasını engellemek içinde mücadele ediyoruz. Milli bir mücadele, bununla mücadele etmek zorundayız. Trabzon halkına da teşekkür ediyorum, bizimle birlikte mücadele ediyorlar."

KFMİB Başkanı Sabır ise kahverengi kokarcanın fındıkla gündeme geldiğine işaret ederek "Aslında 200'den fazla tarım ürününe zarar veren bir böcek. Türkiye bu böcekle mücadele etmek için çok hızlı bir adım attı." diye konuştu.

Sabır, asıl mücadeleyi üreticinin yapması gerektiğini vurgulayarak "Çünkü özellikle kışlaklarda hem ilkbaharda hem de sonbaharda yapılacak mücadeleye, mekanik mücadele diyoruz ve bu çok önemli. Yurt dışında da bazı örnekleri var." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Eyüpoğlu da tarım danışmanlarının 18 mahallede çiftçileri bilgilendirdiğini, arazide uygulamalı eğitim yaptığını anlattı.