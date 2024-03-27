Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon\'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

27.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma gerçekleştirildiği sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçinin toprak altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin toprak altından çıkarttığı Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trabzon, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:35 Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:54 Etiler’deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Etiler'deki Nusret restoranına silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:21 Tayland’da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Tayland'da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
12:57 Kanserle savaşan Kate Middleton’a en büyük destek ailesinden geldi Kanserle savaşan Kate Middleton'a en büyük destek ailesinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:04:17. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement