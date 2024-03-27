Trabzon\'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma gerçekleştirildiği sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçinin toprak altında kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ekiplerin toprak altından çıkarttığı Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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