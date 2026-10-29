Trabzon\'da görevli polis memuru Şahin Sağlam, Şalpazarı\'nda son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli Sağlam, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Sağlam için Şalpazarı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Sağlam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kireç Mahallesi'ne götürüldü.

Törene, Sağlam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.