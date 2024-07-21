Trabzon'da Hastane Otoparkında Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da Hastane Otoparkında Kaza: 2 Yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir hafif ticari araç, hastane otoparkında park halinde duran 3 aracın üzerine düştü. Kazada, araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, hastane personeli tarafından çıkartılarak tedavi altına alındı. Olay yerine polis ekipleri ve çekiciler sevk edildi.

21.07.2024 01:23
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Trabzon'un Yomra ilçesinde hastane otoparkında bulunan araçların üzerine düşen hafif ticari araçtaki sürücüsü ve yolcu yaralandı.

F.B. iradesindeki 61 ADG 977 plakalı hafif ticari araç, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki yolda kontrolünü kaybederek, hastanenin otoparkında park halinde duran 61 TC 671 ve 61 AEH 677 plakalı otomobillerin üzerine düştü.

Sürücü F.B. ve kimliği henüz öğrenilemeyen yanındaki kişi, hastane personeli tarafından araçtan çıkartılarak acil serviste tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekiciler geldi.

Çekiciler hasar gören 3 aracı olay yerinden götürürken, polis de inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Hastane Otoparkında Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Hastane Otoparkında Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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