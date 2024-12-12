Trabzon’da inşaat çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

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Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazdan çıkartılan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere sevk edildi.

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

Ekipler, cep telefonu aranarak yeri tespit edilen 52 yaşındaki işçi Ali D'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.