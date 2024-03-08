Trabzon'da Kadınlar Günü Yürüyüşü ve Resim Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Kadınlar Günü Yürüyüşü ve Resim Sergisi Düzenlendi

Trabzon\'da Kadınlar Günü Yürüyüşü ve Resim Sergisi Düzenlendi

Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' temalı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da eşlik etti. Ayrıca Trabzon'da 'İş Hayatında Kadın' temalı bir resim sergisi açıldı. Sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

08.03.2024 13:09
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Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde pankart, döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla alana kadar yürüyen gruba, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Mollaoğlu, kadının tarihsel ve toplumsal süreçler boyunca hayatın her alanında var olan, emek veren ve üreten rolünde olduğunu söyledi.

Mollaoğlu, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" ilkesini rehber edinerek kadınların kendi başarı hikayelerini yazmaları noktasında her daim destekçileri olmak ve bu yolda önlerine çıkan dezavantajları ortadan kaldırmak için tüm paydaşlarla birlikte var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan Trabzon'da, "İş Hayatında Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Özel İpekyolu Müzesi'ndeki sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

Kaynak: AA

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