Trabzon'da kamyonet devrildi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da kamyonet devrildi, 8 kişi yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde, 61 RD 946 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonet ise ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaldırıldı.

21.07.2024 22:27
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RD 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da kamyonet devrildi, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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