Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası 102 Mahalle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası 102 Mahalle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Trabzon\'da Kar Yağışı Sonrası 102 Mahalle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 102 mahalle yolunun tamamı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ekiplerin özverili çalışmalarını takdir etti.

27.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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TRABZON'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 102 mahalle yolunun tamamı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Trabzon'una yüksek kesimlerinde önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Maçka, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı ve Çaykara'da toplam 102 mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda bütün yollar ulaşıma açıldı.

'ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizde etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle yolları, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla kısa sürede ulaşıma açıldı. Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Görevlerini özveriyle yerine getiren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan olumsuz hava koşullarında tedbirli olmalarını rica ediyor, ihtiyaç halinde Alo 153 hattımızdan bize ulaşabileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

HABER-KAMERA TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası 102 Mahalle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası 102 Mahalle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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