Trabzon'da KBRN tatbikatında sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da KBRN tatbikatında sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da KBRN tatbikatında sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Limanı'nda KBRN tatbikatında senaryo gereği kimyasal sızıntı oluştu, etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. İşçiler, arındırma sonrası ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sorumlu hekim, vatandaşların AFAD'ı beklemesi uyarısında bulundu.

Trabzon Limanı'nda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) kazalarda ekiplerin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Trabzon Deniz Limanı Mülki İdare Amirliği koordinasyonunda düzenlenen tatbikata, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Trabzon Deniz Limanı Emniyet Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı.

Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir tıra konteyner yüklendiği sırada yaşanan aksaklık sonucu konteyner yere düştü. Konteynerde bulunan kimyasal yüklü varillerden birinin delinmesiyle çevrede sızıntı meydana geldi. Olayda kimyasaldan etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, öncelikle koruyucu kıyafetlerini giyerek güvenlik önlemlerini aldı. Ardından kimyasal sızıntının yaşandığı alana giren ekipler, etkilenen işçilere müdahale etti.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, kimyasal maddeden arındırılmalarının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bu aşamaların tamamlanmasıyla tatbikat sona erdi.

"KBRN vakalarında en önemlisi olaya müdahil olmamak"

Trabzon Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Sorumlu Hekimi Esin Özkan Abanoz, AA muhabirine, KBRN olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kaynaklı olaylarda yürütülen müdahale süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini belirten Abanoz, KBRN konusunda yeterli bilinirlik bulunmadığına dikkati çekti.

Abanoz, geniş kapsamlı tatbikatın eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade ederek, başarılı bir uygulama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Olay yerinden tahliye, arındırma ve hastaneye sevk süreçlerinin sorunsuz tamamlandığını aktaran Abanoz, vatandaşların KBRN vakalarıyla karşılaşmaları durumunda kendi imkanlarıyla müdahalede bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Abanoz, vatandaşların böyle bir olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"KBRN vakalarında en önemlisi olaya müdahil olmamak. Türk milleti olarak hemen yaralıya yardım edip alandan çekilelim diye düşünüyoruz. Fakat bu noktada en önemli şey AFAD'ı beklemek. Çünkü AFAD bu tatbikatta da görüldüğü gibi özel ve donanımlı kıyafetlerle sürece dahil oluyor. Vatandaşların kırmızı alanı aşmadan yetkililerden önce kesinlikle olaya müdahil olmaması lazım."

Kaynak: AA
TrabzonEğitimGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:36:27. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da KBRN tatbikatında sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android