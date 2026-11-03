Trabzon\'da KBRN tatbikatında sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi

Trabzon Limanı'nda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) kazalarda ekiplerin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Trabzon Deniz Limanı Mülki İdare Amirliği koordinasyonunda düzenlenen tatbikata, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Trabzon Deniz Limanı Emniyet Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri katıldı.

Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir tıra konteyner yüklendiği sırada yaşanan aksaklık sonucu konteyner yere düştü. Konteynerde bulunan kimyasal yüklü varillerden birinin delinmesiyle çevrede sızıntı meydana geldi. Olayda kimyasaldan etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, öncelikle koruyucu kıyafetlerini giyerek güvenlik önlemlerini aldı. Ardından kimyasal sızıntının yaşandığı alana giren ekipler, etkilenen işçilere müdahale etti.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, kimyasal maddeden arındırılmalarının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bu aşamaların tamamlanmasıyla tatbikat sona erdi.

"KBRN vakalarında en önemlisi olaya müdahil olmamak"

Trabzon Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Sorumlu Hekimi Esin Özkan Abanoz, AA muhabirine, KBRN olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kaynaklı olaylarda yürütülen müdahale süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini belirten Abanoz, KBRN konusunda yeterli bilinirlik bulunmadığına dikkati çekti.

Abanoz, geniş kapsamlı tatbikatın eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade ederek, başarılı bir uygulama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Olay yerinden tahliye, arındırma ve hastaneye sevk süreçlerinin sorunsuz tamamlandığını aktaran Abanoz, vatandaşların KBRN vakalarıyla karşılaşmaları durumunda kendi imkanlarıyla müdahalede bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Abanoz, vatandaşların böyle bir olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"KBRN vakalarında en önemlisi olaya müdahil olmamak. Türk milleti olarak hemen yaralıya yardım edip alandan çekilelim diye düşünüyoruz. Fakat bu noktada en önemli şey AFAD'ı beklemek. Çünkü AFAD bu tatbikatta da görüldüğü gibi özel ve donanımlı kıyafetlerle sürece dahil oluyor. Vatandaşların kırmızı alanı aşmadan yetkililerden önce kesinlikle olaya müdahil olmaması lazım."