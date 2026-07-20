Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle anıldı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. yıl dönümü Trabzon\'da törenle anıldı
20.07.2026 12:24
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KKTC Trabzon Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Fatma Demirel, Kıbrıs Türkü'nün yanında sadece Türkiye'nin olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

KKTC Trabzon Başkonsolosluğunca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün mezalime uğrarken yanında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu söyledi.

Türk milletinin dirayeti ve vatan savunmasıyla adaya barışın geldiğini belirten Demirel, "Kıbrıs Türk halkı, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın önderliğinde kurulan yönetimin altında birleşmiş, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında kendi yaptıkları silahlarla yok edilmeye karşı koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komutanları mücahit ve mücahidelerimizi eğitmiş, Kızılay aracılığıyla Anadolu'dan gelen bağışlar sayesinde halkımız ayakta kalabilmiştir." diye konuştu.

Demirel, Türk ordusunun barış harekatı sayesinde KKTC'de Türk varlığından söz edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Kıbrıs Adası'na değil, tüm Orta Doğu bölgesi ve dünya barışına da hizmet etmiştir. Kurulan son Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolu açmıştır. Bu nedenle, o günkü cesur kararları alan liderlerimize, dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve kahraman askerlerimize müteşekkiriz."

Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ise KKTC'de özgürlüğün unutulmaz bir zaferle kazanıldığını vurgulayarak, bölgeye giden askerlerin olağanüstü bir mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.

Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Trabzon'da törenle anıldı - Son Dakika

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