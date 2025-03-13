Trabzon'da Kültür Merkezi Tartışması: Büyükşehir ile Ortahisar Belediyesi Arasında Gerginlik

(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kültür merkezi yapmak üzere Kızılay'dan resmi yazıyla talep ettikleri ve "olur" aldıkları alana, Büyükşehir Belediyesi'nin de talip olduğunu belirterek, "11 yıldır bu konuda hiçbir adım atmadınız. Fakat ne hikmetse bizim kültür sanat merkezi yapmak üzere Kızılay'la yazıştığımız alana, 11 yıl sonra talip olup kültür ve sanat merkezi inşa etmek istediğinizi söylüyorsunuz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantılarının son oturumu yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen ve Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Derneği arasında kültür merkezi yapımı amacıyla işbirliği protokolü imzalanması ve yetki verilmesi ile ilgili müzakere sırasında söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, duruma tepki gösterdi.

"Koskoca Trabzon'da bizim Kızılay'la görüştüğümüz ve 'olur'unu aldığımız alanı buluyorsunuz"

Trabzon'un uzun yıllardır kültür sanat merkezine ihtiyacı olduğunu ama bu konuda 11 yıldır adım atılmadığını söyleyen Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin söz konusu taşınmazı talep ettiği anda Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı yere talip olmasının ilginç bir tesadüf olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzon'un uzun yıllardır bir kültür ve sanat merkezi ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz 10 yıl Ortahisar Belediye Başkanlığı görevi yaptınız, bir yıldır da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapıyorsunuz. 11 yıldır bu konuda hiçbir adım atmadınız. Fakat ne hikmetse bizim kültür sanat merkezi yapmak üzere Kızılay'la yazıştığımız alana, 11 yıl sonra talip olup, kültür ve sanat merkezi inşa etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bu, şehrimiz adına kıymetlidir, mesele siz yaptınız ya da biz yaptık meselesi de değildir. Ama ne hikmetse şu koskoca Trabzon'da bizim Kızılay'la görüştüğümüz ve 'olur'unu aldığımız alanı buluyorsunuz. Kızılay bize; 'biz burayı size veririz ama siz de bize yer gösterin' demiştir. Yazışmalar da ortadadır. Bu iki buçuk ay önce olan bir süreç. Siz şimdi diyorsunuz ki 'biz o alanda kültür merkezi yapacağız'. Yani bu gerçekten çok büyük bir tesadüf, başka türlü izah edemiyorum. Trabzon'da başka bir arazi mi yoktu da bizim talip olduğumuz yerde, tam da o noktada kültür merkezi yapmak üzere yetki istiyorsunuz? Elbette Trabzon için önemlidir, bu hizmeti kimin yaptığı boyutundan muaf olarak söylüyorum ama bu soruların da cevaplanması lazım."

"Kızılay bize bunların hiçbirisini söylemedi, aksine 'olur' dedi"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili yazışmalarını ibraz etmesini de isteyen Kaya, "Kızılay, hepimizin Kızılay'ı. Bu kadar büyük bir kurum. Bize yazışmalarda; sizin daha önceden böyle bir girişiminiz olduğunu niye söylemedi? Neden, 'kardeşim durun, Büyükşehir Belediyesi'nin aynı yere ilişkin talebi var, görüşmeler sürüyor, o görüşmeler bir nihayetlensin ondan sonra size haber verelim' demedi? Kızılay bize bunların hiçbirisini söylemedi, aksine 'olur, karşılığında yer bulun' dedi. Biz de Emlak İstimlak Müdürlüğümüz bünyesinde yer önerecektik. Tam bu aşamada bu konu gelince ister istemez bunu sorgulama ihtiyacımız doğdu" diye konuştu.

"Bu konuda önümüzü kesmeyin"

CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu da söz konusu taşınmazı, kültür ve sanat merkezi yapılmak üzere Ortahisar Belediyesi olarak Kızılay'dan talep ettiklerini, bununla ilgili yapılan yazışmaların belgelerini paylaştı.

Söz konusu taşınmaza Büyükşehir Belediyesi'nin de talip olmasını eleştiren Zorlu, "Dört gün önce Kızılay arazisini istediğinize dair bir yazı varsa bunu göstermenizi istemiştik, 4 gündür bu yazıyı çıkaramadınız. Oysa ben size Kızılay'a yazdığımız iki yazıyı gösterebilirim. 16 Ocak 2025 ve 29 Ocak 2025 tarihli Kızılay'a yazdığımız iki yazıyı getirdim. Sizin de varsa bir yazınız, getirin önümüze koyun. Bu konuda yaptığınız çalışmayı da görmek istiyoruz. Bırakın bu işi Ortahisar Belediyesi yapsın, lütfen önümüzü kesmeyin. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Ortahisar Belediyesi'nin gücü bu kültür merkezini yapmaya muktedirdir. Bu konuda önümüzü kesmeyin" dedi.

Tartışmalı madde daha sonra yapılan oylamada, oy çokluğuyla kabul edildi.