Trabzon'da kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cinayete kurban gittiği ve ardından evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı.

21.08.2024 20:12
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BIÇAKLAYIP SONRA, EVİ ATEŞE VERMİŞLER

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, Arif (67) ile eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66), hayatını kaybettiği tek katlı evde kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 3 kişinin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. arasında çıkan kavgada suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından şüphelilerin, evi ateşe verdiği tespit edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin gözaltına olduğu olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Olayda kullanılan suç aleti bıçağın olay yerine yakın yerde bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, vefat eden Arif, Gülizar ve Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir. Araklı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A., Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınmıştır. Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun öldürme eyleminde kullandıkları 1 adet bıçak ise olay yerine yakın bir arazide bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri devam etmekte olup; olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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