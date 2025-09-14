Trabzon'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler

Trabzon\'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler
14.09.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, kuraklığa karşı yeni gölet çalışmaları yaparak içme suyu tedariğini arttırmayı hedefliyor.

Trabzon'da gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla yeni göletler hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Bunlardan en önemlisinin de suyun giderek azalması ile bazı bölgelerde kuraklıkların yaşanması olduğunu belirten Genç, şu anda Trabzon'un da su stresi yaşamaya başlayan iller kategorisine girdiğini aktardı.

Genç, şehrin batı bölgesinden başlamak üzere göletlerle suyu üst kotlarda biriktirmek istediklerine dikkati çekerek, "Üst kotlarda biriktirdikten sonra su kaynağına sahip oluyorsunuz. Onu arıtarak hemşerilerimize, vatandaşlarımıza içme suyu olarak tedarik etmeyi planlıyoruz. Şu anda bu manada devam eden şehrimizin 4 noktasında gölet çalışmalarımız var. Hem Tonya hem de Akçaabat ilçemizde." ifadesini kullandı.

"Temel amacımız içme suyunu temin etmek, sağlıklı suya ulaşmak"

Akçaabat'ta iki noktada gölet çalışmalarının devam ettiğini belirten Genç, "Bir de yine 6-7 noktada devlet su işlerimizle mutabık kaldığımız ve bir tanesini bu yıl ihaleye çıkacağımız, projelendirdiğimiz gölet çalışmalarımız var. Bunlarla beraber bu atıl olan içme suyunu biriktireceğiz ve arıtmayla nitelikli hale, içilebilir hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, kentte 21 arıtma tesisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonlu hemşerilerimize yüzde 80'i aşan bir oranda arıtılmış su içiriyoruz. Maçka'da bir Karakaya grup suyumuz var. Bu Karakaya grup suyumuzun kaynağında devlet su işlerimizle bir baraj projelendirdik. 137 metreküp derinliği ve ciddi bir yüksekliği olan, aynı zamanda 45 milyon metreküp suyu biriktirebilecek olan bir baraj projelendirdik. Temel amacımız içme suyunu temin etmek, sağlıklı suya ulaşmak. "

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, trabzon, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:09:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.