Trabzon\'da Kuraklıkla Mücadele: Yeni Göletler

Trabzon'da gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla yeni göletler hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Bunlardan en önemlisinin de suyun giderek azalması ile bazı bölgelerde kuraklıkların yaşanması olduğunu belirten Genç, şu anda Trabzon'un da su stresi yaşamaya başlayan iller kategorisine girdiğini aktardı.

Genç, şehrin batı bölgesinden başlamak üzere göletlerle suyu üst kotlarda biriktirmek istediklerine dikkati çekerek, "Üst kotlarda biriktirdikten sonra su kaynağına sahip oluyorsunuz. Onu arıtarak hemşerilerimize, vatandaşlarımıza içme suyu olarak tedarik etmeyi planlıyoruz. Şu anda bu manada devam eden şehrimizin 4 noktasında gölet çalışmalarımız var. Hem Tonya hem de Akçaabat ilçemizde." ifadesini kullandı.

"Temel amacımız içme suyunu temin etmek, sağlıklı suya ulaşmak"

Akçaabat'ta iki noktada gölet çalışmalarının devam ettiğini belirten Genç, "Bir de yine 6-7 noktada devlet su işlerimizle mutabık kaldığımız ve bir tanesini bu yıl ihaleye çıkacağımız, projelendirdiğimiz gölet çalışmalarımız var. Bunlarla beraber bu atıl olan içme suyunu biriktireceğiz ve arıtmayla nitelikli hale, içilebilir hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, kentte 21 arıtma tesisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonlu hemşerilerimize yüzde 80'i aşan bir oranda arıtılmış su içiriyoruz. Maçka'da bir Karakaya grup suyumuz var. Bu Karakaya grup suyumuzun kaynağında devlet su işlerimizle bir baraj projelendirdik. 137 metreküp derinliği ve ciddi bir yüksekliği olan, aynı zamanda 45 milyon metreküp suyu biriktirebilecek olan bir baraj projelendirdik. Temel amacımız içme suyunu temin etmek, sağlıklı suya ulaşmak. "