Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Güvenli Kesim Alanları Oluşturuluyor - Son Dakika
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Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Güvenli Kesim Alanları Oluşturuluyor

22.05.2025 12:14
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Ortahisar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede 17 ayrı kesim alanı kurarak, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri alıyor. Akoluk Mahallesi'nde büyük bir kurban satış alanı da hazırlandı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde, ilçe genelinde belirlenen hayvan kesim ve satış yerlerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşların kurban ibadetini rahat, güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kurulan Trabzon'un en büyük kurban satış ve kesim alanında, gerekli fiziki ve teknik alt ve üstyapılar tamamlandıktan sonra 114 adet büyükbaş ve 62 adet küçükbaş hayvan çadırı için kura çekimleri yapılıp hayvan satıcılarına teslim edildi.

Kurban satış ve kesim alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından küpe ve aşı durumları kontrol edildikten sonra alanlara alınıyor.

Esnaf, uygun şartlarda hizmet sunacak

Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturuluyor. Ortahisar Belediyesi bu alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirirken hayvan yetiştiricileri için internet imkanı da sağlıyor.

Gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor

Kurban sahasının karayolu kenarında olması nedeniyle, alanın etrafı bariyerlerle çevrilerek havyan kaçışlarını önlenmek için gerekli tedbirler alındı. Tedbirlere rağmen yaşanabilecek hayvan kaçışlarıyla ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından havyan yakalama timleri kuruldu. Ayrıca hem satıcıların hem de alıcıların mağduriyet yaşamaması için Ortahisar Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınırken, kurban sahası da hırsızlık olaylarına karşı 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenecek.

Bölgede, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da Kurban Bayramı boyunca trafik denetimleri aralıksız yapılacak; Kutlugün ve Çağlayan yönündeki araçların ise düşük hızlarla ve dikkatli seyretmesi istendi. Kurban kesimleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir yaralanmaya karşı, 112 Acil Yardım Ekipleri de bölgede hizmet verecek.

Akoluk kurban satış ve kesim alanı, bayramının ardından Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinin koordinasyonuyla temizlenip, teknik raporlar düzenlendikten sonra mülk sahiplerine teslim edilecek.

İlçe genelinde 17 kurban kesim alanı oluşturuldu

Kurban Bayramı'nda yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde, 17 adet kurban kesim alanı oluşturuluyor. İlçe genelinde kurulan kurban satış ve kesim alanları şöyle:

"Akoluk Mah.- Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı (kurban satış ve kesim alanı), Değirmendere Mah.- Hayali Camii altı ve Güngören 1 Nolu Sokak, Bahçecik Mah.- Affan Kitapçıoğlu Cad. Zaim'in Yeri, Boztepe Mah.- Osmanlı Camii Yanı, 2 Nolu Bostancı Mah.-Odak Gıda Yanı, Çağlayan Mah.-Okullar Mevkii, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak yolu üzerindeki boş arazi, Bulak Mah.- Kirazlı Küme Evleri Sokak No: 1, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak Yolu üzerindeki boş arazi (şahıs), 3 ve 2 Nolu Erdoğdu ile Yeşiltepe ve Soğuksu mahalleleri-3 Nolu Erdoğdu Mah.- Elmalık suyu altı sokak. Kanuni Bulvarı'nın bulunduğu köprünün altındaki büyük alan, 3 Nolu Erdoğdu Mah.-Elmalık Suyu Altı Sokak (üst geçit altı), Pelitli Mah.-Eski Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu), Yeniköy Mah.-Yeni Küme Evleri Sağlamlar Sokak ve Yeniköy cami evleri, Yalıncak Mah.-Küme Evleri (özel). Gölçayır Mah.- Gölçayır at çiftliği yanı."

Kırsal mahallelerde yaşayan ve yeterli alanı olan vatandaşlar, çevreye zarar vermeden ve kimseyi rahatsız etmeyecek tedbirleri aldıktan sonra kurbanlarını kesebilecek.

Kaya, belediye tarafından belirlenen alanların dışında kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara cezai müeyyide uygulanacağını belirtti. Kaçak kesimlerin sadece kötü görüntülere neden olmadığını, insan ve çevre sağlığını da tehdit ettiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı için her türlü tedbiri alıyoruz"

"Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor, bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Akoluk'ta 20 dönümlük alanda kurduğumuz kurban satış ve kesim alanının dışında, mahallelerimizde de kesim alanlarını belirledik. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler, hem kötü görüntü oluşturuyor hem de temizlik ve sağlık açısından ciddi riskler oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyor, bayramın sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Güvenli Kesim Alanları Oluşturuluyor - Son Dakika

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