Trabzon'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı

Trabzon\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpışması: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Değirmendere Mahallesi mevkisinde meydana gelen kaza sonucu, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.06.2024 13:21
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Değirmendere Mahallesi mevkisindeki kavşakta, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AGR 409 plakalı motosiklet ile M.B'nin kullandığı özel bir turizm firmasına ait 34 FFL 587 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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